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فن

الاعتداء الجنسي غير مقبول على الإطلاق.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر عمر علاء مبارك , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو قصيرا يدين التحرش الجنسى. 


كتب عمر على الفيديو " لقد صادفنا مؤخرًا أخبارًا مزعجة للغاية أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على جميع النساء اللاتي نعرفهن ونحبهن. ومع ذلك ، علينا أن ندافع عن أحبائنا وجميع الضحايا والناجين والنساء في هذا البلد. كرجال".


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اضاف "  نحن بحاجة للمساعدة في الحد من وصمة العار الذي أسكت كل هؤلاء النساء وساعد في معاناتهن. يجب أن نخلق بيئة سلمية يشعر فيها الجميع بالراحة والأمان في مشاركة مصائبهم. الاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن تبريره."



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