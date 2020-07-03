ليلى أحمد زاهر تتألق في صورة جديدة من إجازتها الصيفية

حرصت الفنانة الشابة ليلى ابنة الفنان احمد زاهر على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ابنة احمد زاهر فى الصورة بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت فستانا شيفون باللون الأبيض بكُم كامل وذلك خلال قضاء إجازتها الصيفية.
ولفتت ابنة احمد زاهر الأنظار أيضا بماكياجها الهادئ الذي كشف عن جمال ملامحها، وابتعدت عن استخدام الألوان الصاخبة، وتركت شعرها بتسريحة الكيرلى منسدلًا على كتفيها، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها.
يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020 مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.
مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.