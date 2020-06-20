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فن

شاهد.. ليلي احمد زاهر في تحدي لعبة الأسئلة بصحبة شقيقتها

السبت 20/يونيو/2020 - 01:56 ص
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر فيديو جديدا يجمعا بشقيقتها  ملك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت ليلى أحمد زاهر بصحبة شقيقتها بتحدي  لعبة الاسئلة  وكتبت  ليلي  معلقا علي الفيديو:   Keeping up with the ✌🏻

وحاز الفيديو علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي:
الحلوين ، قمرات ربنا يحميكم ، بنحبك جدا 

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يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل.

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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@malak.ahmed.zaherr

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