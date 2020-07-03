للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

يبحث الكثير من الأشخاص عن الأماكن الغريبة وغير المألوفة لقضاء نزهة مع العائلة أو لقضاء شهر العسل، لكن هل توقعت يوما أن تذهب إلى فندق مبني من الجليد الخالص؟.





1- Icehotel

يقع Icehotel في السويد، على وجه التحديد في «Jukkasjärvi» على بعد 200 كم من الدائرة القطبية الشمالية، ويعتبر أكبر فندق جليدي في العالم، ويتم بناؤه كل عام بواسطة نهر تورن، ونهر لابلاند السويدي.





وعندما تدخل فندق« Icehotel» ، يمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من الغرف، اعتمادًا على الطريقة التي تريد أن تقضي بها إقامتك، بالإضافة إلى الغرف "العادية" ، يمكنك اختيار تلك المصنوعة بالكامل من الجليد ولديك منحوتات مصنوعة من هذه المواد في الغرفة، تم نحتها من قبل فنانين مشهورين دوليًا.





لن يقض الشخص ليلة ممتعة بالنوم على الجليد فحسب، لكن يمكن أن يقوم بالعديد من الأنشطة الرياضية والفنية، مثل جولة الثلج إلى الفرصة لتعلم كيفية صنع منحوتات الثلج، أو الذهاب في رحلات على زلاجات الكلاب أو الرنة، كما يمكنك الاسترخاء في بار ومطعم الفندق والاستمتاع بأفضل الضيافة السويدية.





وبالرغم من بناء الفندق من الجليد، إلا أنه متاح فقط من شهر ديسمبر وحتى إبريل، أما باقي العام فهو يستقبل الزوار بالغرف المصنوعة من الخشب.





2- de Glace

يقع فندق de Glace على بُعد عشر دقائق من وسط كيبيك، في مقاطعة كندا، وهو جاهز كل عام لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.





تم تصميم الغرف والمنحوتات التي تزينها من قبل فنانين مختلفين، صُنعت الأسرة في غرف النوم من كتل الجليد المغطاة بطبقة عازلة سميكة، وخلال الليل، كما يمكنك استخدام أغطية خاصة مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة.





من بين المرافق الرائعة في هذا الفندق يوجد بار نخب مع أكواب من الجليد وملعب للأطفال مصنوع بالكامل من الجليد، لكن الجوهرة الحقيقية هي مركز العافية الذي يمكن من خلاله مراقبة النجوم بمجرد حلول الظلام.





يستقبل الفندق زواره من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس فقط.





3- Sorrisniva Igloo

يقع فندق Sorrisniva Igloo في النرويج ، على بعد حوالي 20 كم من Alt وهو فندق الجليد في أقصى شمال العالم، تم بناء الفندق بمجموعة من التماثيل الجليدية الجميلة التي صنعها فنانون عالميون، وهي مستوحاة كل عام من موضوع مختلف مثل الفايكنج وأساطير الشمال وما إلى ذلك، يتم بناء الفندق في حوالي 5 أسابيع كل عام.





كما تجد في الغرف المفروشات المصممة لتحمل درجات حرارة تصل إلى -30 درجة ، حتى تجعلك تسترخي بشكل مريح على الرغم من أن السرير مصنوع من الجليد.





يحتوي فندق Sorrisniva على 26 غرفة، ويوجد أيضًا 4 أجنحة مزينة بأسلوب فني، و يوفر الفندق بعض الأنشطة النموذجية مثل التزلج على الجليد أو جر الكلاب.





4- Iglu Village Kühtai

تعتبر قرية Iglu Village Kühtai واحدة من المنتجعات الرياضية النمساوية التي تقع في أعلى جبال الألب، وهو على شكل أكواخ لكنه دافئ طوال شهور السنة، كما يمكنك تناول العشاء بجانب النار الهادئة.









5- Ice

يقع فندق Ice في جبال ترانسيلفانيا، وتتخللها قرى وغابات مميزة من القرون الوسطى مليئة بالذئاب والدببة، على بحيرة مجمدة يمكن الوصول إليها بواسطة مصعد التزلج.





يتكون الفندق أيضًا من مطعم دائمًا ما يكون مصنوعًا من الثلج، حيث يتم تقديم المأكولات الشهية اللذيذة ، وبار ، حيث يمكنك تناول مشروب للتدفئة.