احمد فتحى يهنئ شيكو بعيد ميلاده.. كل سنه وانت اتخن من اللى قبلها

هنأ الفنان احمد فتحى ، صديقه النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40 اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام"









ونشر احمد فتحي صورة بصحبة شيكو وعلق قائلًا "كل سنه وانت اتخن من اللى قبلها....حبيب قلب الناس"









وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.









شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



