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فن

أحمد فتحي لـ صدى البلد: أحمد زاهر يستحق لقب أفضل ممثل لهذا العام

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:49 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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عمر صبحي
أشاد الفنان أحمد فتحي بدور احمد زاهر "فتحي" في مسلسل "البرنس"، وقال احمد فتحي في تصريحات خاصة لصدي البلد: احمد زاهر يستحق لقب أفضل ممثل هذا العام.

وأضاف احمد فتحي: اتمني العمل مرة اخري مع الفنان  محمد عادل إمام لاني أشعر بالراحة معه أثناء العمل ، بينما اشار "محمد عادل إمام من الناس الجدعان اللي  في الوسط الفني .

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ويشاهد الفنان أحمد فتحي  مسلسل "الاختيار"  الذي يروي  قصة الشهيد احمد المنسي ، والخائن هشام عشماوي وقال في تصريحات خاصة "انا اتابع مسلسل الاختيار لان هذا العمل عمل عظيم ويستحق المشاهدة.

يذكر أن أحمد فتحى ، يشارك فى بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بجانب مي كساب كل من الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، وهو قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله.
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