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مرأة

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:33 م
سارة التونسي
سارة التونسي
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة سارة التونسي متابعيها صورة جديدة، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ 26، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.


ظهرت سارة التونسي مرتدية فستانا باللون الأسود الأنيق، مع ربط الحزام على منطقة الخصر، مما يبرز جمال أنوثتها وقوامها الرشيق.


كما اعتمدت سارة التونسي على وضع الماكياج الناعم الذي يبرز ملامحها، فاختارت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم العين بطريقة بسيطة.


وتركت سارة التونسي خصلات شعرها بطريقة جذابة أعلى الكتف.


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وإليكم إطلالات سارة التونسي التي تبرز جمال أنوثتها ..
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي
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