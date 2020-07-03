AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الصحة: تسجيل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي يصل إلى 72711 .. و3201 وفاة.. زوال الأعراض 10 أيام دليل على التعافي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى
الصحة:
 ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 19690 وخروجهم من المستشفيات 
 
 تسجيل 1412 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 81 وفاة

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع الإجمالي من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و 3201 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد
نسخة ايفون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر طلاب الثانوية العامة من هذه الوجبات

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة: 1503 اصابات جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

ترشيحاتنا

منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

فنانًا لم يعرفه جوجل.. محمود جمعة أخذ شهرته بعد وفاته

الصين: حظر ذبح الحيوانات أو بيعها حية في الأسواق التجارية

تونس.. تحذيرات من تمويلات خارجية بعد رفض برلمان الغنوشي تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

حفتر: ليبيا تتعرض لغزو تركي يعرض المنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي

احتجاجات إثيوبيا.. حصيلة الضحايا تتجاوز 100 قتيل

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ماذا يحدث في مدينة البعوث ليلا؟.. هتافات بين الطلاب فرحة بقرار شيخ الأزهر.. فيديو

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين