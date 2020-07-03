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رياضة

محمد صلاح يتبرع بـ 600 ألف جنيه لبناء مركز طبي في نجريج

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الجمعة، على تبرع نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لقريته نجريج بمحافظة الغربية، لبناء مركز طبي هناك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن محمد صلاح تبرع بـ 30 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 604 آلاف جنيه مصري، لبناء مركز طبي شامل في قريته نجريج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح حامد محروس غالي والد محمد صلاح، افتتح الأسبوع الماضي المركز الطبي رفقة عمدة قرية نجريج، والذي سيخدم 30000 مواطن في القرية هناك، أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأثنت الصحيفة على دور محمد صلاح في مساعدة قريته بشكل دائم، حيث أشارت لتبرعه لإنشاء مدارس للبنات، وتطوير المراكز الرياضية والطبية في القرية، بالإضافة لتبرعه بأطنان من الطعام أثناء أزمة جائحة كورونا.

ونجح محمد صلاح مؤخرًا، في حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مع فريقه ليفربول، وذلك للمرة الأولى للريدز منذ 30 عامًا.
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