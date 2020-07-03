متى يحمل محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رسميًا؟ اِعرف الموعد

ونعرض لكم جدول آخر 3 مباريات لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم :





- الجولة 36: ليفربول ضد ارسنال في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 15 يوليو على ملعب الإمارات





- الجولة 37: ليفربول ضد تشيلسي، في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 22 يوليو على ملعب أنفيلد رود



