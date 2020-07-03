متى يحمل محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رسميًا؟ اِعرف الموعد

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، عن مواعيد الثلاث جولات الأخيرة للموسم الحالي من بطولة البريميرليج.
ونعرض لكم جدول آخر 3 مباريات لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم :
- الجولة 36: ليفربول ضد ارسنال في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 15 يوليو على ملعب الإمارات
- الجولة 37: ليفربول ضد تشيلسي، في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء 22 يوليو على ملعب أنفيلد رود
- الجولة 38: ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الثانية ظهر يوم الأحد 26 يوليو على ملعب سانت جيمس بارك.
وكان نادي ليفربول حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج لصالحه، بعدما رفع الفارق بينه وبين ملاحقه نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ 23 نقطة، قبل نهاية المسابقة بـ 7 جولات.
وتجرع نادي ليفربول مرارة الهزيمة، أمس الخميس برباعية نظيفة، أمام مضيفه نادي مانشستر سيتي، ليتقلص الفارق بينهما لـ 20 نقطة، لكن دون أن يمنع ذلك من حصول رفاق محمد صلاح على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
لكن متى يحمل ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي؟
لاعبو ليفربول سيتوجوا بشكل رسمي أبطالًا للبريميرليج وسيحملوا لقب البطولة في آخر مبارياتهم في الدوري على ملعبهم أنفيلد رود، والتي تم تحديدها في الجولة السابعة والثلاثين أمام تشيلسي في السابعة والربع من مساء يوم الأحد 22 يوليو.