لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي خارج ترشيحات الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي ، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في البريميرليج خلال شهر يونيو الماضي.





وشهدت القائمة غياب لاعبي ليفربول مانشستر سيتي عملاقا الكرة الإنجليزية، عن ترشيحات الأفضل هذا الشهر في البريميرليج، لأول مرة منذ بداية الموسم.







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وضمت القائمة كل من، كونور كودي وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، وبرونو فرنانديز وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، داني إنجلز (ساوثهامبتون)، وألان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).



