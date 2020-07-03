لاعبو ليفربول ومانشستر سيتي خارج ترشيحات الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في البريميرليج خلال شهر يونيو الماضي.
وشهدت القائمة غياب لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي عملاقا الكرة الإنجليزية، عن ترشيحات الأفضل هذا الشهر في البريميرليج، لأول مرة منذ بداية الموسم.
وضمت القائمة كل من، كونور كودي وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، وبرونو فرنانديز وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، داني إنجلز (ساوثهامبتون)، وألان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد).
ويعد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هو آخر لاعب توج بجائزة الأفضل خلال شهر فبراير الماضي، قبل تجيمد النشاط بسبب جائحة كورونا.