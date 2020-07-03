رباعية مانشستر سيتي.. ليست أول هزيمة ثقيلة لـ ليفربول مع كلوب

تعرض فريق ليفربول بطل الدورى الانجليزي الموسم الحالي لهزيمة قاسية امام منافسه مانشستر سيتي بنتيجة اربعة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال32 من البريميرليج .





وتعد رباعية مانشستر سيتي في شباك الريدز الاولى من نوعها هذا الموسم حيث لم يتعرض ابناء يورجن كلوب للهزيمة بهذه النتيجة منذ بداية الموسم في جميع المسابقات .





ويأتى بعد رباعية مانشستر سيتي ثلاثية سجلها فريق واتفورد في شباك الريدز وذلك ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدورى الانجليزي





وعلي مستوي بطولة دورى ابطال اوروبا فقد تعرض الريدز لهزيمة بثلاثية مقابل هدفين امام اتليتكو مدريد الاسباني ليخرج علي اثرها من البطولة التى حقق لقبها الموسم الماضي .





ومنذ تولى يورجن كلوب مهمة المدير الفني لفريق ليفربول في عام 2015 تعرض لهزيمة بثلاثة اهداف دون رد امام واتفورد .



