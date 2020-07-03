AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رباعية مانشستر سيتي.. ليست أول هزيمة ثقيلة لـ ليفربول مع كلوب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:35 م
كلوب
كلوب
Advertisements
عبدالله هشام
تعرض فريق ليفربول بطل الدورى الانجليزي الموسم الحالي لهزيمة قاسية امام منافسه مانشستر سيتي بنتيجة اربعة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال32 من البريميرليج . 

وتعد رباعية مانشستر سيتي في شباك الريدز الاولى من نوعها هذا الموسم حيث لم يتعرض ابناء يورجن كلوب للهزيمة بهذه النتيجة منذ بداية الموسم في جميع المسابقات . 

ويأتى بعد رباعية مانشستر سيتي ثلاثية سجلها فريق واتفورد في شباك الريدز وذلك ضمن منافسات الجولة ال28 من مسابقة الدورى الانجليزي 

وعلي مستوي بطولة دورى ابطال اوروبا فقد تعرض الريدز لهزيمة بثلاثية مقابل هدفين امام اتليتكو مدريد الاسباني ليخرج علي اثرها من البطولة التى حقق لقبها الموسم الماضي . 

ومنذ تولى يورجن كلوب مهمة المدير الفني لفريق ليفربول في عام 2015 تعرض لهزيمة بثلاثة اهداف دون رد امام واتفورد .

وفي نهائي بطولة الدورى الاوروبي تعرض فريق ليفربول لهزيمة بثلاثية امام اشبيلية الاسباني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد 

في عام 2017 نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز علي ليفربول بنتيجة خمسه اهداف دون رد في الاسبوع الرابع من المسابقة وفي نفس الموسم تعرض الريدز لخسارة كبيرة امام توتنهام بأربعة اهداف مقابل هدف 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول ينتظر.. تشيلسي يسعى للثأر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أحب شغفكم لكني غير راض عن أحداث التتويج.. يورجن كلوب يوجه رسالة عتاب لجماهير ليفربول

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

ترشيحاتنا

لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

منصب تاريخي.. ليلك الصفدي أول امرأة تتولى رئاسة جامعة سعودية

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

يتقاضى مليون دولار للمنشور الواحد.. ذا روك أفضل نجم على إنستجرام

AdvertisementS

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

نرغب في ضم أفضل اللاعبين.. زيدان يعلن عن قرب رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

بعد رباعية مانشستر سيتي.. ليفربول يتوعد أستون فيلا

غير مرضي.. ضياء السيد يعلق على تجديد الأهلي لـ عقد فايلر

ميدو جابر يغيب عن الملاعب 3 أسابيع بسبب شرخ في القدم

بعد عودة الدورى.. حالة وحيدة يحق للجبلاية إلغاء المباراة قبل انطلاقها .. تفاصيل

بعد عودة الدورى.. الجبلاية تقر إجراء جديدا فى المباريات

إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

لحسم اختيار أعضاء لجنة الحكام.. الجبلاية تجتمع بوجيه أحمد وعزب حجاج خلال أيام

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة يفرض 20 إجراء استثنائيا على الأندية فى المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور