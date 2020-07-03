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رياضة

كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

-  "ميرور" :"ستيرلينج، دي بروين، فودين وهدف أوكسليد في مرماه.. رجال جوارديولا يكتسحون حامل لقب البريميرليج".

 "ذا صن" :" رباعية كتيبة جورديولا تضرب الريدز".

- "ديلي ميل" :" رجال بيب يشنون حربًا خاطفة على حاملي لقب الجديد..ثنائية لسترلينج، وضربة جزاء سجلها دبروين وهدف فويدن المذهل في مشهد هجومي قاس أمام ليفربول".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31.

وخسارة ليفربول لم تغير شيئا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي حيث تجمد رصيد الريدز عند 86 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي إرتفع رصيده إلى 66 نقطة.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي  عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

- "الجارديان" :"سترلينج وفودين اجتمعوا وساعدوا في خطف فوز ساحق من الأبطال"
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