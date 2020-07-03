كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا، الخميس الماضي، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 -1، ضمن منافسات الجولة الـ 31.

وخسارة ليفربول لم تغير شيئا في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي حيث تجمد رصيد الريدز عند 86 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي إرتفع رصيده إلى 66 نقطة.





وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.