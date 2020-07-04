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تعليم

بسبب كورونا.. لا زيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت 04/يوليه/2020 - 10:06 ص
رئيس مجلس أمناء جامعة
رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
 فى ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود نتيجة أزمة فيروس كورونا، قرر خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عدم فرض أي زيادة فى المصروفات الدراسية للعام الجديد (٢١/٢٠) مع الإبقاء على قيمة المصروفات السابقة كما هى.


وحول هذا القرار الإنسانى، صرح خالد الطوخى بأنه اتخذ هذا القرار فى إطار حرصه الدائم على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، بالإضافة إلى أن ذلك يتم وفق التزامه التام باعتبارات المسئولية الاجتماعية، وهو التزام أخلاقى تجاه المجتمع ويتطلب من كل رجل أعمال أن يساهم فى خدمة المجتمع بالشكل الذى يتناسب مع قدارته وإمكاناته المادية والبشرية.



وأضاف الطوخى أن ذلك الأمر فى منتهى الأهمية، حيث إن الدولة تخوض الآن حربًا شرسة مع فيروس كورونا الذى تسبب فى العديد من الأزمات التى أثرت بشكل سلبى على مستوى الدخل بالنسبة للمواطنين.




جدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا سباقة دائما فى الوقوف إلى جانب الدولة فى جميع الظروف من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر فقرًا، وفى مقدمة تلك الأنشطة تنظيم القوافل الطبية التى تجوب المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية والنائية لعلاج المرضى مجانًا.




من ناحية أخرى، فقد أصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى مصاف الجامعات المصرية الخاصة الكبرى التى تحظى بمكانة علمية مرموقة على مستوى العالم، وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، إلى جانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى إلى تحويل الجامعات الكبرى إلى جامعات ذكية تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس.
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