اغتصب الأخلاق العربية.. سوزان نجم الدين تعلق بقوة على اغتصاب الطفل السورى





وقالت سوزران نجم الدين : " الكل يحكي عن الطفل السوري، وبغض النظر عن جنسيته، راح أقولكم شو هو اللي اغتصب اليوم، اللي اغتصبت هي الثقافة والقيم والأخلاق العربية و اللي اغتصبت هو شعور أمه وشعور كل الأمهات المقدس، اللي اغتصب هو شعور كل إنسان شاف الجريمة البشعة والشنيعة على السوشيال ميديا".





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وأضافت سوزان قائلة : "اللي اغتصب هو حق الطفولة والعلم والتعليم وتحقيق مستقبل واعد، لازم نكون إيد واحدة".





يذكر ان شهد رواد السوشيال ميديا، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ظهر فيه طفل سور يتعرض الى عملية تحرش واغتصاب من 3 شباب لبنانيين.