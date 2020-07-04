حرية التعبير في عهد أردوغان.. تركيا حظرت أكثر من 400 ألف موقع إلكتروني

يشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضبته على المواقع الإلكترونية، لخنق حرية التعبير في تركيا، حيث تكشف التقارير عن حظر ما يقرب من نصف مليون موقع حتى نهاية العام الماضي.





وحظرت تركيا أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي، بحسب تقرير لجمعية حرية التعبير.





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وبموجب قانون تم تمريره عام 2007 حول تنظيم الاتصالات والإنترنت،حظر النظام التركي الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية.





كما عمدت تركيا على حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة عام 2019، بينما اضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها.





وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي نيوز" فإن صحيفة "حرييت" أزات 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، بينما حذف موقع "ميليت 187 مقالة في حين أزال موقع "تي24 " 171 مادة إخبارية.





كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن حكومته ستمضي قدما في التشريع المخطط له، لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، وذلك بحجة إهانة ابنته اسراء على أحد المنشورات.



