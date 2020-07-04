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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 648 راكبا قادمين من أمريكا وعمان والكونغو

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران على متنهما نحو 648 راكبا قادمين من عدة دول، الولايات المتحدة الامريكية، عمان، الكونغو الديموقراطية.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الرحلة الأولى نظمتها مصر للطيران، وصلت قادمة من نيويورك وعلي متنها 300 ركاب، كما نظمت شركات طيران اير كايرو رحلة قادمة من عمان نقلت 174 راكبا بينهم مصريين قادمين من قطر بعد نقلهم بالطيران العماني إلى مدينة مسقط، أما الرحلة الثالثة وصلت قادمة من مدينة كينشاسا بالكونغو على متنها 174 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، الأربعاء الماضي، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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