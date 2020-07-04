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منوعات

لحظة هجوم سمكة قرش على غواص وإصابة قدمه.. صور

السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب غواص بالغ من العمر 20 عاما، بجرح في قدمه بعد هجوم سمكة قرش عليه أثناء سباحته في البحر.


وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رجال الإسعاف قاموا بانتشال جثة الشاب من شاطئ كوينزلاند بأستراليا عن طريق الهليكوبتر بعد فشلهم في الوصول عن طريق البر بسبب الصخور.


حاول الفريق لأكثر من ساعة إنقاذ الغواص، لكن إصاباته كانت شديدة جدًا وتوفي في مكان الحادث، وفقًا لخدمة الإسعاف في كوينزلاند.


وحسب تقرير الإسعاف، فإن الشاب أصيب بجروح بالغة في ساقه، مما تسبب في جرح غائر، ولم يتحمل الشاب ألمه فمات بعد إصابته بدقائق.


جدير بالذكر أن المسئولين في تلك المنطقة سيغلقون ذلك الشاطئ بسبب خطورته بعد إصابة 4 أشخاص بعد افتراس أسماك القرش لهم.
لحظة هجوم سمكة قرش على غواص وإصابة قدمه.. صور
لحظة هجوم سمكة قرش على غواص وإصابة قدمه.. صور
لحظة هجوم سمكة قرش على غواص وإصابة قدمه.. صور
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