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رياضة

استعدادا للدوري.. 5 طائرات خاصة تنقل المحترفين الأجانب إلى السعودية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:07 م
الدورى السعودى
الدورى السعودى
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عبدالله هشام
كشفتت تقارير الصحف السعودية أن 4 طائرات خاصة ستنقل اللاعبين المحترفين الأجانب إلي الرياض بعد قرار عودة منافسات الدورى السعوديى بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا . 

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن 4 طائرات ستنقل 550 لاعبا لأكثر من 60 ناديا مشاركين في دورى المحترفين ودورى الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد الكرة قام بالتنسيق مع وزارة الرياضة للتواصل مع 550 شخصا لتسهيل وصولهم إلى المدن السعودية سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية في كل أنحاء المملكة ووصل عدد الذين وصلوا إلى 400 شخص على أن يعود باقي اللاعبين والمدربين والإداريين خلال الأيام المقبلة. 

وأكدت الصحيفة أن كل ترتيبات وإجراءات الرحلات جاءت بدعم مباشر من عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لتسهيل عودة اللاعبين واستئناف المسابقة المحلية. 

وينطلق دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 يوم 4 أغسطس المقبل وفق قرار الاتحاد السعودي.
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