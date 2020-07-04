الحزب الدستورى الحر: اقتصاد تونس يتراجع بشكل مستمر فى ظل حكم الإخوانجية

وأضافت عبير موسي، خلال وقفة احتجاجية للحزب الدستورى الحر التونسي ضد سياسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية، وللدفاع عن مدينة الدولة، أن النهضة فشلت فى تحقيق أى نمو فى تونس وسياساتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة.





وأشارت إلى أن حلمها هى أن تكون حدود تونس مضمونة وإنشاء دولة تونسية مدنية لا وجود للدواعش فيها.





وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، الصمت التونسي عن أزمة ليبيا، قائلةً: "ليبيا جارتنا وبلادنا صامتة عن الأزمة، وأردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي".





وأشارت إلى أن حلول أزمة تونس موجودة لكن حزب "النهضة" فشل في تحقيق أي نمو في تونس، وأدت سياساته إلى انتشار البطالة.