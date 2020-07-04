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أخبار البلد

غدا.. أولى حلقات برنامج «خط الخير» لـ الإعلامي عمرو الليثي على راديو مصر

السبت 04/يوليه/2020 - 02:06 م
الاعلامي عمرو الليثى
الاعلامي عمرو الليثى
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حمادة خطاب
تبدأ إذاعة "راديو مصر" في إذاعة البرنامج الجديد "خط الخير" للإعلامي د. عمرو الليثي، في الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة "راديو مصر"؛ لتكون إذاعة أولى حلقاته غدا، الأحد، فى الثالثة عصرًا، والإعادة يوم الإثنين 12 ظهرًا.  

يذكر أن الإعلامي عمرو الليثي، التقى الإعلامية أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار، بالهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامية أميمة شكرى، رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة، والمشرف العام على إذاعة راديو مصر، لوضع الخطوط العريضة للبرنامج، والذي يمثل حلقة الوصل بين الإعلام والمستمع في إطار خدمي وتنموي، ودوره فى دعم البحث العلمي والموهوبين والمتميزين فى شتى المجالات.

كما يساهم البرنامج في تجهيز المشروعات الصغيرة، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز العرائس، و إجراء العمليات الطبية. 

يذكر أن برنامج "خط الخير" ستبدأ إذاعة أولى حلقاته غدا، الأحد، أسبوعيا فى الثالثة عصرًا، والإعادة الاثنين 12 ظهرا. 
 
ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.
غدا.. أولى حلقات برنامج «خط الخير» لـ الإعلامي عمرو الليثي على راديو مصر
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