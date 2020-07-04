AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أضرار الصدأ على السيارة وكيفية معالجته

السبت 04/يوليه/2020 - 02:26 م
ضرار الصدأ على السيارة
ضرار الصدأ على السيارة وكيفية معالجته
Advertisements
اشرف عطية
من اكثر الامور التي تزعج مالكي السيارات هو الصدأ لأنه يعمل على تشويه السيارة بسبب تأكل الهيكل و ينتشر الصدأ بسرعة كبيرة في هيكل السيارة، ويعد السبب الرئيسي في ظهور الصدأ، هو تعرض الخدوش والأضرار الصغيرة في طلاء السيارة إلى الرطوبة والماء والهواء.

وقد وجهت الهيئة الألمانية بضرورة الفحص الفني و معالجة الخدوش و الاضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء والتي تحدث بفعل صدمات الحجارة الصغيرة علي الطريق .

ونصحت الهيئة الألمانية لصيانة السيارات بضرورة حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة في أسفل السيارة .

السيارات الجديدة تأتي مزودة بطبقة من الشمع لحماية السيارة من التآكل والصدأ، لكن مع مرور الزمن تفقد السيارة هذه المادة وهو ما يعرضها لخطر الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع خصوصا اماكن الضعف من اسفل العتب و اسفل مجاري الامطار في السقف .

 لذلك عملت بعض الشركات على إدخال ما يعرف بتقنية “الجلفنة الكاملة” مع بداية حقبة الثمانينيات على السيارات، وتقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة اما بعد ذلك فيجب علي مالك السيارة اعادة عزل امكن الضعف في السيارة .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغسيل الآلي لا يحقق النظافة الكاملة للسيارة

صدق أو لا تصدق هل القاذورات تحمي طلاء السيارة؟

علشان شكلها مايضايقكش.. 5 نصائح للحفاظ على سيارتك من الخدوش

نصائح لحماية السيارة من الخدوش

تعرف على فوائد النانو سيراميك للسيارات

9 نصائح مهمة للحفاظ على طلاء السيارة

ترشيحاتنا

استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أستاذ بالجامعة الأمريكية: الجامعة شهدت حالتي تحرش لدكاترة ضد طالبات

النقض تؤيد حكم السجن المشدد 15 عاما لـ أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

الرجل النادر.. عامل بمحل فول يعيد 45 ألف جنيه لصاحبها

رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعت بلدك من أجل أغراضك الدنيئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب جذاب.. مي سليم تتألق بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور