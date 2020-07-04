أضرار الصدأ على السيارة وكيفية معالجته

من اكثر الامور التي تزعج مالكي السيارات هو الصدأ لأنه يعمل على تشويه السيارة بسبب تأكل الهيكل و ينتشر الصدأ بسرعة كبيرة في هيكل السيارة، ويعد السبب الرئيسي في ظهور الصدأ، هو تعرض الخدوش والأضرار الصغيرة في طلاء السيارة إلى الرطوبة والماء والهواء.
وقد وجهت الهيئة الألمانية بضرورة الفحص الفني و معالجة الخدوش و الاضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء والتي تحدث بفعل صدمات الحجارة الصغيرة علي الطريق .
ونصحت الهيئة الألمانية لصيانة السيارات بضرورة حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة في أسفل السيارة .
السيارات الجديدة تأتي مزودة بطبقة من الشمع لحماية السيارة من التآكل والصدأ، لكن مع مرور الزمن تفقد السيارة هذه المادة وهو ما يعرضها لخطر الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع خصوصا اماكن الضعف من اسفل العتب و اسفل مجاري الامطار في السقف .
لذلك عملت بعض الشركات على إدخال ما يعرف بتقنية “الجلفنة الكاملة” مع بداية حقبة الثمانينيات على السيارات، وتقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة اما بعد ذلك فيجب علي مالك السيارة اعادة عزل امكن الضعف في السيارة .
وقد وجهت الهيئة الألمانية بضرورة الفحص الفني و معالجة الخدوش و الاضرار الصغيرة التي تلحق بالطلاء والتي تحدث بفعل صدمات الحجارة الصغيرة علي الطريق .
ونصحت الهيئة الألمانية لصيانة السيارات بضرورة حماية قاع السيارة ومعالجة التجاويف بمادة حافظة لمواجهة العوامل المسببة للصدأ مثل الماء والملح والأحجار المتطايرة والرطوبة في أسفل السيارة .
السيارات الجديدة تأتي مزودة بطبقة من الشمع لحماية السيارة من التآكل والصدأ، لكن مع مرور الزمن تفقد السيارة هذه المادة وهو ما يعرضها لخطر الصدأ، وهنا يلزم التوجه لأحد المراكز الفنية المتخصصة لإعادة تشميع هذه المواضع خصوصا اماكن الضعف من اسفل العتب و اسفل مجاري الامطار في السقف .
لذلك عملت بعض الشركات على إدخال ما يعرف بتقنية “الجلفنة الكاملة” مع بداية حقبة الثمانينيات على السيارات، وتقدم شركات السيارات ضمانات ضد عيوب الصدأ الكامل لفترة تتراوح من 6 إلى 12 سنة اما بعد ذلك فيجب علي مالك السيارة اعادة عزل امكن الضعف في السيارة .