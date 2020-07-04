بعد إهانة مالك فيرارى لصانعها.. قصة ظهور لامبورجيني إلى النور

عندما تكون انسان يعشق التحدي وحب المغامرة وعزة النفس والكرامة وقتها تنتج المعجزات ، هذا ما حدث لصاحب اشهر واسرع علامة تجارية فى عالم السيارات وهى لامبورجيني .





ولد صاحب أشهر علامة تجارية " فيروشيو لامبورجيني" عام 1916 فى أحد المناطق الريفية فى إيطاليا ، وكان دائما مهتما بميكانيكا السيارات ، حتى خدم خلال الحرب العالمية الثانية في سلاح الجو الملكى الايطالى، وأطلق عليه لقب الأستاذ في الميكانيكا.





وبعد الحرب، تمكن لامبورجيني من افتتاح محل صغير لتصليح الدراجات وبيع السيارات الصغيرة في شمالي إيطاليا ، وبدأت شركته بشراء بقايا الأجهزة العسكرية وتحويلها إلى جرارات، والتي كانت مطلوبة بكثرة في القطاع الزراعي ببلدته، وكان معدل إنتاج الشركة للجرارات، واحدة في الشهر، وسرعان ما تمكن من إنتاج مكيفات ودفاءات لوحدات المباني.





وكان معروف عن فيروشيو لامبورجيني عشقه للمحركات، فقد كان يمتلك العديد من السيارات السريعة ، ومن بين هذه السيارات فيراري جي تي 250 ، والتى أصبحت فيما بعد السبب الرئيسى فى ظهور العلامة التجارية الأكثر شهرة حول العالم لامبورجيني .





وبعد قيام لامبورجيني بشراء السيارة فيراري جي تي 250 وجد ان هناك خلل في قضيب التعشيق " الدبرياج" ، فذهب لزيارة صاحب الشركة " إنزو فيراري " ، وهنا كانت المفاجئة ، فقد أجابه بقوله إن " الخلل ليس في السيارة، بل بسائقها، وأن عليه الاهتمام بجراراته عوضًا عنها ".





فعاد إلى مصنعه لفحص " دبرياج" السيارة فيراري ليجده نفس الذى يستخدمه فى الجرارات ، ليزداد عزيمة وقوة بعد الاهانة التى تلقاها ، وقرر صناعة سيارته الرياضية الخاصة، فقام بتوظيف عامل سابق في شركة فيراري، بالإضافة إلى المهندسين البارزين " فرانكو سكاقلوني"، و "قيان باولو دالارا" لإنجاز المهمة بنجاح.





ومنذ بداية مشروعه وهو يريد تحدي ومنافسة بل واكتساح منافسه "إنزو فيراري " و صناعة سيارة سريعة فخمة وقوية، تصل سرعتها إلى 150 ميلًا في الساعة، بمحرك V12، والذي كان قد وجده في مصنع سيارات صغيرة في بلدة «سانتاقاتا» الإيطالية.



