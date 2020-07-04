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أخبار العالم

في تظاهرة نظمها الحزب الدستوري الحر.. التونسيون يرفعون شعار «يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان»

السبت 04/يوليه/2020 - 02:07 م
عبير موسى
عبير موسى
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عرفة البنداري
شارك المئات من التونسيين اليوم، السبت، في تظاهرة نظمها الحزب الدستوري الحر؛ تنديدًا بتغول جماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، على أمور البلاد.

وردد التونسيون، في التظاهرة شعارات "يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان"، و"يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين"، مطالبين بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وقالت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن الأمن القومي لبلادها بات في خطر، ويواجه تهديدا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.

وأضافت عبير موسي، في كلمتها أمام تجمع شعبي وسط العاصمة تونس، بمشاركة المئات من التونسيين، للتنديد بقرار البرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان، أن هناك من يسعى لإغراق تونس في الديون، مؤكدة أن شعب تونس اليوم مختلف تماما عن الشعب  التونسي عام 2011. 

ولفتت عبير موسى إلى أنها سألت راشد الغنوشي عن ثروته، لكنه لم يجب بأي شيء عن مصدر هذه الثروة، مشيرة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينفذ أجندة جماعة الإخوان في المغرب العربي وشددت على أن مخططات حل أزمة تونس جاهزة لكن أيدي القيادة التونسية مكبلة.


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