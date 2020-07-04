فستان ميلانيا ترامب يثير سخرية المتابعين على تويتر.. صور

تعرضت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي لموجة عاتية من السخرية عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد ظهورها اليوم بقرب الرئيس ترامب.

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية ، أن السيدة ميلانيا ترامب تعرضت للسخرية اليوم على تويتر بعد ظهورها بفستان ابيض يبدو أنه انيق للوهلة الأولى و لكن بعد التدقيق فيه ستجد أنه شكله يدعطو للسخرية .





الفستان عبارة عن قماش أبيض وبه خطوط سوداء و كأن شخص قام برسم خطوط غريبة على الفستان مما أدى إلى تعرضها للسخرية و التنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمنت التعليقات الساخرة :" يبدو أن ترامب قام برسم تلك الخطوط على القماش لإعصار لم يراه أحد سواه ، في الغالب اختارت ميلانا فستانا عادي من ماركة داكوتا و قام ترامب بالكتابة عليه .





جدير بالذكر انها ليس المرة الأولى التي تتعرض فيها ميلانا للسخرية ، ففي 2018 تعرضت لانتقادات حول ملابسها التي كانت مكتوب عليها " أنا حقا لا أهتم ، هل أنت تهتم ".