مظاهرة في أيرلندا ضد مخططات الضم الإسرائيلية وخطة السلام الأمريكية

خرج ابناء وبنات الجالية الفلسطينية في ايرلندا، مع حشود من المتضامنين والناشطين والاحزاب والنقابات العمالية المختلفة وحركة الـ BDS ، وبحضور مبعدي كنيسة المهد وقنصل عام سفارة دولة فلسطين في ايرلندا، في مظاهرة حاشدة في مركز مدينة دبلن العاصمة الايرلندية، للاعراب عن سخطهم ورفضهم التام لمشروع الضم الذي ينوي الاحتلال الاسرائيلي القيام به وكذلك رفضهم لخطة السلام الأمريكية.





وأكد ابناء الجالية تمسكهم بحق العودة الابدي وبمنظمة التحرير الفلسطينية ، كممثل شرعي ووطن معنوي للشعب الفلسطيني، وبحقه في اقامة دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس.





وطالب ابناء الجالية الفلسطينية ، كلا من الحكومة الايرلندية ودول الاتحاد الاوروبي برفض سياسة الضم اللاقانونية واللاشرعية والاانسانية بحق شعبنا الفلسطيني، وبرفع المعاناة وكل اشكال القمع والحصار عن شعبنا والاعتراف بدولة فلسطين وبشكل عاجل وسريع.





وبالرغم من الاجراءات الاحترازية بسبب الكورونا فقد كان الاقبال الجماهيري رائع ومؤيد بشكل كبير.