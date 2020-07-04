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محافظات

محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو

السبت 04/يوليه/2020 - 05:00 م
محافظ الفيوم : حل
محافظ الفيوم : حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين خلال شهر يونيو
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة إليكترونيًا عبر تطبيق "الواتساب"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر يونيه الماضي.

وأوضح محافظ الفيوم أن الشكاوى الواردة شملت العديد من القطاعات مثل النظافة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والموارد المائية والرى، والتربية والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والإشغالات، والبيئة، وغيرها، مشيرًا إلى حل ٩١٪؜ من الشكاوى، وجاري حل باقى المشكلات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.


ولفت المحافظ الى حل ١٠٠ ٪؜ من الشكاوى الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية، مشيرًا الى استمرار تلقي رسائل وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بجميع الخدمات المقدمة لهم ومنها استغاثات فيروس "كورونا"، عبر تطبيق الواتساب على رقم 01551150052، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528. 

وأكد محافظ الفيوم على الجهات المعنية سرعة الاستجابة للشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتًا إلى تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو
محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو
محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو
محافظ الفيوم: حل ٩١٪؜ من شكاوى المواطنين الواردة عبر الواتساب خلال شهر يونيو
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