وزيرة الصحة تعلن بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بمقر الشركة، وبحضور منى أحمد رئيس قطاع شرق آسيا ممثلًا عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية واعتماد الميزانية وقوائم أعمال الشركة، إضافة إلى اعتماد مساهمة الشركة في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.





وأعلنت الوزيرة بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر، مؤكدة مشاركة شركة (أكديما) كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، وسيتم تجميع البلازما من خلال ١٢ مركزا تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.





كما توجهت الوزيرة بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لدعمه الدائم لوزارة الصحة في تنفيذ المشروعات القومية للصحة العامة.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن شركة (أكديما) هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء من حيث أدوية الأورام وألبان الأطفال وتوافر ١٠٠٪؜ من الأنسولين، مشيدة بدور القائمين على العمل بالشركة، فضلًا عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع المبادرات الرئاسية لدعم الصحة العامة بالإضافة إلى إنتاج ٧٠٪؜ من الأدوية ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، كما لفتت الوزيرة إلى الدور الكبير لشركة (أكديما) في دعم التعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان.