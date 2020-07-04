وزير المالية: تجميع وتصنيع مشتقات البلازما مشروع استراتيجي يخدم الأمن القومي

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالدور الكبير لشركة (أكديما) في صناعة الدواء في مصر والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروع استراتيجي وعنصر هام وأساسي للأمن القومي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على دعم تلك المشروعات الاستراتيجية.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بمقر الشركة، وبحضور منى أحمد رئيس قطاع شرق آسيا ممثلًا عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية واعتماد الميزانية وقوائم أعمال الشركة، بالإضافة إلى اعتماد مساهمة الشركة في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.