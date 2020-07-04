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تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب  تضم الشباب وسيكون هناك دور للتنسيقية في مسألة التوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ .

وأضاف  أحمد زيدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نحسم مشاركة التنسيقية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد".

وتابع احمد زيدان:"  من المفترض ان تختار الأحزاب مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة".

وأكمل احمد زيدان:"  لن ندعم حزبا معينا في تنسيقية شباب الأحزاب ولكن التنسيقية ستكون في تواصل مع الشارع المصري للتوعية بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السياسية".

ولفت أحمد زيدان:"  لأول مرة لدينا غرفتين وهما مجلس النواب والشيوخ، وسنعمل على التوعية بضرورة المشاركة في الاستحقاقات".

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