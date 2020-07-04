تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب تضم الشباب وسيكون هناك دور للتنسيقية في مسألة التوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ .





وأضاف أحمد زيدان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لم نحسم مشاركة التنسيقية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد".





وتابع احمد زيدان:" من المفترض ان تختار الأحزاب مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة".





وأكمل احمد زيدان:" لن ندعم حزبا معينا في تنسيقية شباب الأحزاب ولكن التنسيقية ستكون في تواصل مع الشارع المصري للتوعية بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السياسية".





ولفت أحمد زيدان:" لأول مرة لدينا غرفتين وهما مجلس النواب والشيوخ، وسنعمل على التوعية بضرورة المشاركة في الاستحقاقات".



