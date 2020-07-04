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أخبار العالم

قادة الإمارات يهنئون ترامب بعيد الاستقلال

السبت 04/يوليه/2020 - 07:11 م
قادة الامارات
قادة الامارات
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على صالح
بعث رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برسالة تهنئة إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بمناسبة عيد استقلال بلاده (4 يوليو).

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برسائل مماثلة. للرئيس ترامب بهذه المناسبة.

الرابع من يوليو
وكان الرابع من يوليو - المعروف أيضًا باسم عيد الاستقلال أو الرابع من يوليو - عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة منذ عام 1941 ، لكن تقاليد احتفالات عيد الاستقلال تعود إلى القرن الثامن عشر والثورة الأمريكية.

وفي 2 يوليو 1776، صوت الكونجرس القاري لصالح الاستقلال، وبعد يومين اعتمد المندوبون من 13 مستعمرة إعلان الاستقلال، الذي صاغه توماس جيفرسون.

في ذلك الوقت، تم تقسيم أمريكا إلى 13 مستعمرة. نيو هامبشاير، ماساتشوستس، رود آيلاند وبروفيدنس، كونيتيكت، نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، ديلاوير، ماريلاند، فرجينيا، كارولينا وجورجيا، مع دفع المواطنين الضرائب لبريطانيا.

ويحتفل الأمريكيون عادة بالرابع من يوليو مع الاحتفالات، بما في ذلك الألعاب النارية والاستعراضات والحفلات الموسيقية للتجمعات العائلية وحفلات الشواء.

وتحتفل الولايات المتحدة بيومها الـ 244  لعيد الاستقلال الامريكي خلال الأوقات الصعبة حيث يحارب العالم فيروس كورونا بإجراءات صارمة تتعلق بالصحة والسلامة، بما في ذلك الإبعاد الاجتماعي والإغلاق.

وقد شهدت العديد من الولايات الامريكية اعادة الاغلاق بعد تفشي فيروس كورونا في موجة جديدة، وتعتبر الولايات المتحدة اكثر دول العالم تضررا من انتشار جائحة كوفيد 19 تليها البرازيل وروسيا والهند 
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