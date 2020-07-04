4 يوليو .. ترامب يهنئ الامريكان بعيد الاستقلال

هنأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب مواطنيه بعيد الرابع من يوليو يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الامريكية





وشارك الرئيس الامريكي عبر حسابه على تويتر اليوم السبت صورة تعبر عن الاحتفال بـ يوم الاستقلال الامريكي مكتوب عليها "الرابع من يوليو يوم سعيد"





وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، بمناسبة مرور 244 عامًا على تأسيس الكونجرس القاري كدولة جديدة، مستقلة عن التاج البريطاني.





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وفي هذا العام، يعقد الامريكان تجمعات جماهيرية ومهرجانات وحفلات موسيقية في جميع أنحاء البلاد على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن جائحة فيروس كورونا.





ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحية 2020 لأمريكا" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض والبيضاوي في 4 يوليو.





وبحسب السلطات، فإن الاحتفال بيوم الاستقلال لهذا العام سيكون له "مظهر مختلف عن 2019 لضمان صحة وسلامة الحاضرين".





ومن المتوقع أن يخاطب الرئيس الأمة، وفي المساء يختتم الاحتفال بعرض كبير للألعاب النارية.



