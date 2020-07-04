AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

4 يوليو .. ترامب يهنئ الامريكان بعيد الاستقلال

السبت 04/يوليه/2020 - 06:53 م
ترامب
ترامب
Advertisements
على صالح
هنأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب مواطنيه بعيد الرابع من يوليو يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الامريكية 

وشارك الرئيس الامريكي عبر حسابه على تويتر اليوم السبت صورة تعبر عن الاحتفال بـ يوم الاستقلال الامريكي مكتوب عليها "الرابع من يوليو يوم سعيد" 

وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، بمناسبة مرور 244 عامًا على تأسيس الكونجرس القاري كدولة جديدة، مستقلة عن التاج البريطاني. 

اقرأ ايضا 

وفي هذا العام، يعقد الامريكان تجمعات جماهيرية ومهرجانات وحفلات موسيقية في جميع أنحاء البلاد على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن جائحة فيروس كورونا.

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحية 2020 لأمريكا" في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض والبيضاوي في 4 يوليو. 

وبحسب السلطات، فإن الاحتفال بيوم الاستقلال لهذا العام سيكون له "مظهر مختلف عن 2019 لضمان صحة وسلامة الحاضرين".

ومن المتوقع أن يخاطب الرئيس الأمة، وفي المساء يختتم الاحتفال بعرض كبير للألعاب النارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: وفيات كورونا محتمل تصل لـ 95 ألف حالة في بلادنا

كشف مكان قاسم سليماني.. طهران تحكم بالإعدام على إيراني تجسس لصالح أمريكا

فيديوجراف | هكذا احتفل الأمريكيون بعيد ميلاد دونالد ترامب

رغم ارتفاع إصابات كورونا القياسي.. ترامب يقيم احتفالات يوم الاستقلال

بلا كمامة أو معقم.. ترامب يلعب الجولف في عيد الاستقلال .. شاهد

رقم قياسي .. أمريكا تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

ادعولي..أول تعليق من مصطفى فتحي عقب تأكد إصابته بـ فيروس كورونا

انفجار ضخم بمحطة طاقة كهربائية في إيران.. فيديو

آبي أحمد يرتدى الزي العسكري ويحذر المتورطين في إشعال حرب أهلية بإثيوبيا

وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

وفاة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

أردوغان: تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم