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أخبار العالم

ترامب يوقع قانونا جديدا لمساعدة الشركات المتضررة من كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 03:49 م
ترامب
ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تشريعا جديدا يمدد فترة الموعد النهائي للشركات من أجل التقديم على مساعدة من برنامج حماية الرواتب. 

ويمدد مشروع القانون الموعد النهائي للشركات للتقدم بطلب للحصول على قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى 8 أغسطس المقبل. 

وقد انتهى البرنامج، الذي تم إنشاؤه لمساعدة الشركات المتضررة من عمليات الإغلاق المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ، ليلة الثلاثاء الماضي، مع ترك ما يقرب من 130 مليار دولار من ميزانية البرنامج بدون استخدام.

وفي خطوة مفاجئة، مرر مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي مشروع القانون بالإجماع، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتقديم طلب المساعدة. 

وفي وقت لاحق، وافق مجلس النواب الأمريكي على التمديد بالإجماع، وتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب ترامب. 

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أنه تم إنشاء برنامج الإقراض من خلال حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، والتي تم التفاوض عليها من قبل البيت الأبيض وقادة الكونجرس، وتم التوقيع عليها لتصبح قانونا في نهاية مارس الماضي.
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