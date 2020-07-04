فشل في تخطي سرت .. خالد عكاشة: زيارة أردوغان لقطر للدعم المالي

قال الخبير الأمنى العميد خالد عكاشة، إن أردوغان يحاول تخطى الخط الأحمر الذى رسمته مصر فى ليبيا، ويشكل مجموعة، وينقل ميليشيات ومرتزقة، التى جلبها الأشهر الماضية، إلى شكل من أشكال القوة النظامية فى ليبيا، وهو ما حاول أن يقوم به فى الأسابيع الماضية، ولكنه فشل فى تخطى سرت.





ربما الخطوط الحمراء ليست من مصر فقط، ولكنه يواجه خطوط حمراء من موسكو، وتقييد أحمر من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت وافقت وسمحت المستشاريين الأتراك فى المنطقة الغربية من ليبيا، لكن أظن أن لديها تحفظ كبير فى تواجد ميليشيات عسكرية فى سرت الليبية.





وتابع، أردوغان يحاول أن يسابق الزمن من أجل خطف غنية بشكل سريع، قبل أن يتشكل ويتوحد الموقف الدولى، بإتجاه رفض تدخل تركيا فى ليبيا، ويرى أن هناك فجوات فى الموقف الدولى، واختلافات بين أمريكا وأوروبا، ويظن أن مصر لم تستعد لتنفيذ تهديداتها، وهو ظن سيخيبه الامال، إذا حاول أن يجرب الجاهزية المصرية، وزيارته لقطر لطلب الدعم المالى.