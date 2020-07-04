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توك شو

مش عوزين نكون مجتمع ظالم.. مايا مرسي: ادعموا الفتيات ضحايا التحرش

السبت 04/يوليه/2020 - 11:11 م
مايا مرسى
مايا مرسى
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس تقدم ببلاغ إلى النائب فى واقعة التحرش من أجل حماية الفتيات بصفة عامة، مشددة على أن المجلس يعمل على تشجيع الفتيات على التقدم ببلاغات حال تعرضهم إلى التحرش، وتابعت: "محدش متخيل اللى سمعناه من البنات.. ولكن فى النهاية البنت ممكن تحكى ولكن تخشى أن تتقدم ببلاغ".

وأضاف: "مايا مرسي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسرة والمجتمع والتنمر عوامل ترهب الفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش من عمل محاضر رسمية، كون المجتمع لديه نظرة سلبية فى مثل هذه الوقائع، مناشدة المجتمع كافة أن يدعم ويساند الفتيات اللاتى تعرضنا لمثل هذه الحوادث، وتابعت: "محتاجين المجتمع يساند فى هذه القضية وكذلك الأسرة.. مش عوزين نكون مجتمع ظالم".

وأكدت "مايا مرسى"، أنها تحدثت مع بعض الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش فى قضية "انستجرام"، ووعدتهن بأن ما سوف يقولونه لن ينشر فى وسائل الإعلام. 

وتابعت: "نريد تطمين الفتيات وتشجيعهم من أجل حماية حقوقهن اللاتى تم انتهاكها".

وكشفت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن التحرش قضية تطال الفتيات والشباب، والأمر غير قاصر على الفتيات فقط، وتابعت: "الشباب والفتيات يتعرضن للتحرش عبر الإنترنت ..وأنا بقدم التحية الفنانة يسرا كونها تناولت هذه القضية فى مسلسلها خيانة".
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