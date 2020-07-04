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محافظ الإسكندرية: إغلاق 39 مقهى مخالفا الإجراءات الاحترازية.. والشباب يتسلل للشواطئ

السبت 04/يوليه/2020 - 11:49 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تشميع وإغلاق 39 مقهى شعبى  خلال الأيام الماضية، بسبب مخالفتها الإجراءات الطبية والصحية المنصوص عليها والتى تضمن صحة المواطن المصرى فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تشكل لجانا بشكل مستمر ويومى من أجل متابعة تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابع:" بس لحد أمتى هنفضل نشكل لجان ..الناس لازم تعرف أننا فى مرحلة خطر ولابد من الإلتزام بالإجراءات من أجل تجاوز المرحلة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه فى حال استمرار حالة عدم الألتزام من قبل المواطنين سواء فى المطاعم والمقاهى والشواطئ من الممكن أن تلجأ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، وتابع:"الشباب بيتسلل خلسة إلى الشواطئ".
 
ولفت "الشريف"، إلى أن الشواطئ الخاصة التى تقع داخل نطاق القرى السياحية مسموح فيها النزول ولكن وفق الشروط والإجراءات المعمول بها ، وتابع:" نطبق15 ألف جنيه غرامة عدم التزام القرى السياحية بالإجراءات الطبية". 
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