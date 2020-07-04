لاعبو الاسماعيلي يجرون المسحة الطبية الثانية.. الاثنين

يجري لاعبو فريق الكرة بنادي الإسماعيلي المسحة الطبية الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يوم الإثنين بمقر النادي, تمهيدا لإستئناف النشاط وتمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.









وأجري الإسماعيلي المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا منذ أيام، وخرجت النتائج سلبية باستثناء حالتين إيجابيتين ، وسيتم اتباع كافة الاجراءات الوقائية اللازمة على أن يعودا لصفوف الفريق بعد اكتمال شفائهما.









بموافقة الإسماعيلي .. الشامي يغيب عن المران الأول للفريق اقرا ايضا |







