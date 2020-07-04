لاعبو الاسماعيلي يجرون المسحة الطبية الثانية.. الاثنين

يجري لاعبو فريق الكرة بنادي الإسماعيلي المسحة الطبية الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يوم الإثنين بمقر النادي, تمهيدا لإستئناف النشاط وتمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم 7 أغسطس المقبل.
وأجري الإسماعيلي المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا منذ أيام، وخرجت النتائج سلبية باستثناء حالتين إيجابيتين ، وسيتم اتباع كافة الاجراءات الوقائية اللازمة على أن يعودا لصفوف الفريق بعد اكتمال شفائهما.
يذكر أن الإسماعيلى إستأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد غياب دام أكثر من 130 يومًا، إستعدادًا لعودة مسابقة الدوري العام، وغاب باهر المحمدي للاصابة فى القدم، ونادر رمضان الذي أثبتت النتيجة إيجابية إصابته بفيروس كورونا، ومحمد الشامي الذي حصل على راحة سلبية لمدة ثلاث أيام الذي إحتفل بزفافه منذ يومين.