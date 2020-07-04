أخبار الحوادث.. النيابة العامة تحقق مع المتهم بالتحرش.. محامي فتاة تيك توك: لسة صغيرة ونشرت الصور للشهرة

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





*توفيت ولم يشعر بها أحد.. العثور على جثة مسنة داخل منزلها بالمنيا

اكتشف أهالي قرية تلة بمركز المنيا وفاه سيدة تعيش بمفردها عقب انبعاث رائحة كريهة من منزلها وبتحطيم باب منزلها عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها.









*متغيب من اسبوع.. العثور على جثة سائق توك توك داخل زراعات القصب فى سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية في سوهاج، من جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة سائق توك توك عثر عليه الأهالي مقتولا داخل زراعات القصب بدائرة مركز جهينة.









*النيابة العامة تجري تحقيقاتها مع المتهم بالتحرش بفتيات جامعة خاصة

تجري «النيابة العامة» تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.









*حيثيات "الإدارية العليا" بإلغاء قرار رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ

ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وقضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.









*بعد انتشار الواقعة على السوشيال ميديا.. ضبط المتهم بالتحرش بفتيات جامعة خاصة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشاب المتهم بالتحرش بعدد من فتايات إحدى الجامعات الخاصة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.









*النقض تؤجل محاكمة المتهمين بأحداث عنف جرجا إلى 22 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من 18 متهما علي الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالقضية المعروفة باحداث عنف بمدينة جرجا بسوهاج لجلسة 22 نوفمبر لضم المفردات.









*انتحل صفة طبيب.. ضبط ممرض تحرش بفتاة أثناء الكشف عليها

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يتضمن إستغاثته بعدد من المسئولين وإدعائه بقيام أحد الأطباء باحد المستشفيات بنطاق محافظة دمياط بالتحرش بكريمته حال توقيع الكشف الطبى عليها.









*على رأسها صدى البلد.. الوطنية للانتخابات تجدد قيد 37 منظمة وجمعية أهلية و23 مؤسسة إعلامية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قبول طلبات 37 من المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.









*تقدم ببلاغ ضد جريدة وموقع الإخوان.. ياسر رزق: حذائى أطهر من رأس المرشد والجماعة

تقدم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة "العربى الجديد" وموقع "رصد" الإخوانيين، لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات معه، بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه.









*محامي "فتاة التيك توك": دي لسه صغيرة.. ونشرت الصور بدافع الشهرة وحب التمثيل

قال محمد عاطف محامي منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة التيك توك، إن موكلته تواجه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد التحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن المحكمة لم توجه إليها تهمة حيازة المخدرات ولم تضبط بحوزتها مواد مخدرة.



