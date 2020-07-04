تقدم ببلاغ ضد جريدة وموقع الإخوان.. ياسر رزق: حذائى أطهر من رأس المرشد والجماعة

تقدم ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد جريدة "العربى الجديد" وموقع "رصد" الإخوانيين، لقيام الجريدة والموقع بنشر خبر كاذب عن إجراء تحقيقات معه، بزعم تسهيله حصول رجال أعمال على أراض من الدولة مقابل حصوله على مبالغ مالية تقدر بنحو 80 مليون جنيه.









وقال ياسر رزق ان جماعة الإخوان الإرهابية دأبت حتى أثناء وجودها فى الحكم على ملاحقته بالشائعات الكاذبة وعمدت الى إقصائه من منصبه فى جريدة الأخبار، ووضعته على قوائم الاغتيالات لموقفه من فسادها السياسى.









واضاف إن هذه الأكذوبة الجديدة تأتى مع حلول الذكرى السابعة لثورة يونيو المجيدة التى شارك فيها بقلمه مع العديد من رجال الإعلام والفكر، وأنها تستهدف ردعه عن مواصلة الكتابة عن جرائمهم فى حق الوطن والشعب.









وأضاف أن سمعته معروفة للكافة فى الدولة وأجهزة الرقابة والوسط الصحفى، مؤكدا أن حذاءه أشرف من رأس مرشد الجماعة وقياداتها وكوادرها، وسوف يلاحق المسئولين عن النشر ومن وراءهم بكل التدابير اللازمة.









وأشار إلى أنه كلف نخبة من رجال القانون والمحاماة وعلى رأسهم الدكتور سمير صبرى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سفالات صحيفة جماعة الإخوان وموقعها الالكترونى.