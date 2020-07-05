عميد كلية فنون جميلة: واقعة التحرش منذ 3 سنوات وبدأنا التحقيق فيها .. فيديو

قال الدكتور أحمد هنو عميد كلية فنون جميلة ، إنه فوجئ ببوست على فيسبوك، يتضمن أن هناك فتاة تعرضت للتحرش من أحد زملائها في الكلية منذ 3 سنوات.









وأضاف أحمد هنو خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن هذا الموقف تسبب في آلام نفسية للفتاة لأنها لا تستطيع نسيان هذا الموقف .









أحمد هنو ، إن كلية فنون جميلة أصدرت بيانا في نفس الوقت وتقرر إحضار الأطراف حتى تكون الأمور على أرض الواقع ولا تبني المعلومات على فيس بوك . وأوضح









وتابع: الذين تعرضوا للتحرش يتوجهون إ لى مكتب العميد غدا لاستقبال المذكرات الرسمية في هذا الموضوع، لأننا لا نتحرك عن طريق الفيس بوك.







