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عميد كلية فنون جميلة: واقعة التحرش منذ 3 سنوات وبدأنا التحقيق فيها .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد هنو عميد كلية فنون جميلة، إنه فوجئ ببوست على فيسبوك، يتضمن أن هناك فتاة تعرضت للتحرش من أحد زملائها في الكلية منذ 3 سنوات.


وأضاف أحمد هنو خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر ، أن هذا الموقف تسبب في آلام نفسية للفتاة لأنها لا تستطيع نسيان هذا الموقف


وأوضح أحمد هنو ، إن كلية فنون جميلة أصدرت بيانا في نفس الوقت وتقرر إحضار الأطراف حتى تكون الأمور على أرض الواقع ولا تبني المعلومات على فيس بوك.


وتابع: الذين تعرضوا للتحرش يتوجهون إلى مكتب العميد غدا لاستقبال المذكرات الرسمية في هذا الموضوع، لأننا لا نتحرك عن طريق الفيس بوك.


واستطرد أن جامعة حلوان بها آلية محددة للشئون القانونية وتتبع نهج معين في الشكاوى الخاصة بها.
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