شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو









وأضاف شريف إسلام في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن مشادة كلامية حدثت بين اللاعب ومسؤولي الزمالك بسبب الخلاف على تلك النقطة، حيث كان يحرص النادي على الحفاظ على حقوقه، خاصة أن المقابل المادي للصفقة كان ضخما للغاية.













الزمالك . وتابع شريف إسلام أن عبدالله السعيد كان متخذا القرار بشكل كامل وقام بالتوقيع لـ





وأردف أنه في حالة انضمام عبدالله السعيد كان سيكون أفضل صفقة في النادي وسيضيف الكثير للفريق.





اما عن أحمد فتحي نجم الاهلي والمنضم حديثا لـ بيراميدز أكد أن اللاعب اتفق مع مسؤولي النادي على تفاصيل التعاقد ولكنه غير رأيه في آخر لحظة وبقى في النادي الأهلي.