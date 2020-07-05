AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:19 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد شريف إسلام مدير التعاقدات في الزمالك السابق أنه خلال التفاوض مع عبدالله السعيد لاعب  الأهلي السابق وبيراميدز الحالي كان هناك خلاف على بدل السكن الذي سيحصل عليه اللاعب.


وأضاف شريف إسلام في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن مشادة كلامية حدثت بين اللاعب ومسؤولي الزمالك بسبب الخلاف على تلك النقطة، حيث كان يحرص النادي على الحفاظ على حقوقه، خاصة أن المقابل المادي للصفقة كان ضخما للغاية.



وتابع شريف إسلام أن عبدالله السعيد كان متخذا القرار بشكل كامل وقام بالتوقيع لـ الزمالك .

وأردف أنه في حالة انضمام عبدالله السعيد كان سيكون أفضل صفقة في النادي وسيضيف الكثير للفريق.

اما عن أحمد فتحي نجم الاهلي والمنضم حديثا لـ بيراميدز أكد أن اللاعب اتفق مع مسؤولي النادي على تفاصيل التعاقد ولكنه غير رأيه في آخر لحظة  وبقى في النادي الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

صفقة القرن.. إسماعيل يوسف يكشف كواليس لحظة توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك.. فيديو

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

أخبار الزمالك | صفقة تبادلية مع بيراميدز .. الإدارة تطيح بـ مدير التعاقدات .. والنجم المغربي يعود للفريق

المقاولون يوافق على تخفيض مبلغ انضمام طاهر محمد طاهر لـ الأهلي عن 40 مليون جنيه.. فيديو

ترشيحاتنا

فشل في تخطي سرت .. خالد عكاشة: زيارة أردوغان لقطر للدعم المالي

القرنفل الطبيعي يعالج الالتهابات والآلام.. لا تسرفوا في تناوله

ليبيا.. تركيا تنشر منظومات دفاع جوي في قاعدة الوطية

موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها فى الجيم.. رسالة غزل من نيشان إلى أصالة .. عمر علاء مبارك يدين التحرش

لو مش قد التربية متخلفش.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

AdvertisementS

عقب وفاة والدته| الدرندلي يعلن انتهاء الصراعات مع تركي آل الشيخ

من أنتم.. وائل جمعة يوجه رسالة مؤثرة لـ حسن شحاته بعد إزالة اسمه من نادي الزمالك

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

فاروق جعفر: الزمالك لم يدفع للصفقات الجديدة أي أموال .. فيديو

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

المقاولون يوافق على تخفيض مبلغ انضمام طاهر محمد طاهر لـ الأهلي عن 40 مليون جنيه.. فيديو

شريف إسلام: عبد الله السعيد دخل في مشادة مع مسئولي الزمالك بسبب بدل السكن.. فيديو

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

أخبار الرياضة| إصابة طبيب الزمالك بـ كورونا.. رونالدو يسجل هدفا عالميا.. فاردي يرعب محمد صلاح على هدافي الدوري.. ونجم الوداد يقترب من الأهلي

اصابة لاعب وإداري بـ فيروس كورونا.. الزمالك يتسلم نتائج المسحة الطبية لـ الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف