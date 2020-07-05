وكيل إيريك تراوري: اللاعب يمتلك عروضا من أندية إماراتية وأتمنى انضمامه لـ الأهلي

قال عبدالحميد عادل، وكيل اللاعب البوركيني إريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن مسئولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات سابقة مع اللاعب.









وأكد عبد الحميد عادل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لم يفاوض اللاعب في الوقت الجاري ولكن كانت هناك مفاوضات سابقة.





وتابع: "اللاعب يمتلك عروض آخرى من أندية الإمارات ولكن أتمنى انضمامه للأهلي.



