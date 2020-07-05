ترامب: 99% من إصابات كورونا في أمريكا غير ضارة

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مثير للجدل بشأن وباء كورونا في الولايات المتحدة خلال خطابه بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، التي استغلها للهجوم على خصومه سواء السياسيين الداخليين ووسائل الإعلام المعارضة أو الخارجيين مثل الصين.





وخلال خطابه في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض، حيث لم يلتزم الحضور بارتداء الكمامات أو حتى بإجراءات التباعد الاجتماعي، قال ترامب:"لقد أصابنا الفيروس القادم من الصين. لقد حققنا الكثير من التقدم واستراتيجيتنا تسير على ما يرام، (كورونا) يخرج من منطقة ويعود وجهه القبيح للظهور في منطقة أخرى، لكننا تعملنا الكثير، لقد تعلمنا كيف نطفئ اللهب"، ليصفق الحضور يصرخون هاتفين "4 سنوات أخرى".





فيما بلغ عدد الإصابات الآن بانتظام 50،000 حالة في اليوم ، وهو أعلى مما كان عليه في أبريل عندما كانت الولايات المتحدة في الموجة الأولى من تفشي كورونا. وحذر الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، هذا الأسبوع: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح".





وعاد ترامب إلى تصريحه المتكرر وغير الدقيق بأن عدد الإصابات المرتفع في أمريكا بسبب عدد الاختبارات.





وقال ترامب:"'لقد اختبرنا الآن ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض أعداد الحالات، 99 ٪ منها غير ضارة تمامًا. النتائج التي لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر أجرى عدد الاختبارات الذي أجريناه، ليس من حيث الأعداد أو من حيث الجودة".





وأصاب فيروس كورونا أكثر من 2.8 مليون أمريكي، وقتل نجو 130 ألف آخرين، كأكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



