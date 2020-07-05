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تعليم

اليوم.. طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأحياء

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:15 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
يواصل طلاب وطالبات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، أداء امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون امتحان مادة الأحياء، وسط اجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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