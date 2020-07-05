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فن

وفاة رجاء الجداوي.. عاشت حياة صعبة بعد رحيل زوجها وتأثرت بالشائعات أثناء مرضها

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:24 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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أحمد إبراهيم
عاشت الفنانة رجاء الجداوى أياما صعبة خاصة فى الفترة الأخيرة والتى مرت بها داخل مسشتفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث قضت 42 يوما.

وبخلاف هذه الفترة عانت أيضا رجاء الجداوي من الشائعات الكثيرة التى طاردتها والتى أفادت بوفاتها أكثر من مرة وهو الأمر الذى أثر عليها نفسيا وكانت من الأمور التى أزعجتها كثيرا داخل مستشفى العزل. 

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ومن ضمن المآسى التى مرت بها رجاء الجداوى فى حياتها رحيل زوجها حسن مختار حارس المرمى الشهير ولم تتزوج رجاء مرة أخرى، وتفرغت لتربية ابنتها الوحيدة أميرة. 

رجاء الجداوى تحدثت عن اللحظات الأخيرة فى حياة زوجها، بعد مرور أكثر من عامين على وفاته، وقالت إنه تعرض لأزمة صحية شديدة وقامت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

وقالت إنه قال لها قبل وفاته: «ربنا إن شاء الله هيكرمك متخافيش»، وطلب منها قبل رحيله بدقائق أن تتركه لتنام ولكنها رفضت، فطلب منها أن تساعده للنوم على جانبه الأيمن ففعلت، ثم توفى خلال دقائق.

وكانت رجاء الجداوي دائما تتذكره فى ذكراه بعديد من الرسائل ولعل من أبرزها بعد رحيله: "بحبك أوى وانت وحشتنى جدا ولو فى يوم قلتلك حاجة زعلتك تعالى لى في المنام وقولى انك مسامحنى".

يذكر أن رجاء الجداوى تزوجت من حسن مختار عام 1970، وظلت معه حتى وافته المنية 5 مارس عام 2016. 
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