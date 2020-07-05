AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ميريت عمر الحريري: اشتغلت 35 سنة فى الرز والمكرونة ووالدي نصحني بتعلم مبادئ التمثيل.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:07 م
ميريت عمر الحريرى
ميريت عمر الحريرى
Advertisements
شيرين عادل
قالت ميريت عمر الحريرى إنها ظلت طيلة 35 عاما تعمل بمجال التجارة "الأرز والمكرونة"، حيث كانت مسئولة عن أكبر سلسلة محال تجارية فى مصر.


وأضافت ميريت عمر الحريرى، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أنها فى عام 2016 قدمت استقالتها برغبتها ثم فكرت بالانخراط فى مجال التمثيل.


وأشارت إلى أنها تزوجت فى سن مبكرة وعاشت فى محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تعشق الفن منذ نعومة أظافرها.


وأوضحت ميريت عمر الحريرى أن مفهوم الخصوصية كان غير متوفر لأسرتها، خاصة أن والدها كان فنانا مشهورا، مشيرة إلى أن المواطنين كانوا  يلتفون حول والدها الراحل بمجرد رؤيته ويتهافتون على التقاط الصور التذكارية معه.


وأكدت أن والدها الراحل كان لا يمانع مطلقا من دخولها مجال الفن، ولكن بشرط أن تتعلم مبادئه وتحترفه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميريت عمر الحريري: اتخطبت فى كواليس "شاهد مشافش حاجة"

ردا على الاتهامات.. إدوارد: الواسطة ليست سببا في استمراري في مجال التمثيل.. فيديو

محمد فرج: أعشق التمثيل منذ صغري ودوري في "برود أعصاب" مفاجأة

حي أبو غنام .. هنا نشأ نقيب قراء مصر الراحل أبو العينين شعيشع في رحاب الصوفية.. شاهد

بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

ترشيحاتنا

مستشفيات بريطانيا تستعد لموجة جديدة من كورونا

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك

يتصدر الترتيب.. جيمي فاردي يهدد حلم محمد صلاح بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

إصابة سيدة بالتسمم بعد استنشاقها زيت قلي البطاطس

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. اليوم

كنت عارف من امبارح.. أشرف زكي يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور