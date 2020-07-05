ميريت عمر الحريري: اشتغلت 35 سنة فى الرز والمكرونة ووالدي نصحني بتعلم مبادئ التمثيل.. فيديو

قالت ميريت عمر الحريرى إنها ظلت طيلة 35 عاما تعمل بمجال التجارة "الأرز والمكرونة"، حيث كانت مسئولة عن أكبر سلسلة محال تجارية فى مصر.









وأضافت ميريت عمر الحريرى، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أنها فى عام 2016 قدمت استقالتها برغبتها ثم فكرت بالانخراط فى مجال التمثيل.









وأشارت إلى أنها تزوجت فى سن مبكرة وعاشت فى محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تعشق الفن منذ نعومة أظافرها.









وأوضحت ميريت عمر الحريرى أن مفهوم الخصوصية كان غير متوفر لأسرتها، خاصة أن والدها كان فنانا مشهورا، مشيرة إلى أن المواطنين كانوا يلتفون حول والدها الراحل بمجرد رؤيته ويتهافتون على التقاط الصور التذكارية معه.











وأكدت أن والدها الراحل كان لا يمانع مطلقا من دخولها مجال الفن، ولكن بشرط أن تتعلم مبادئه وتحترفه.