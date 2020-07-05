بسبب رجاء الجداوي.. مصمم الأزياء بهيج حسين يروي قصة نجاحه من 28 عاما

علاقة قوية جمعت بين مصمم الأزياء بهيج حسين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، أيقونة الجمال والأناقة والموضة.









وبعد خبر وفاة رجاء الجداوي اليوم، الأحد، روى بهيج حسين في تدوينة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رحلته في بداية عالم الموضة، والتي دعمته فيها رجاء الجداوي.











وكتب بهيج حسين على فيسبوك: "من حوالي ٢٨ سنة جنان الأزياء كان تمكن مني جدا، وهداني تفكيري إن مدخلي الوحيد للباب ده هو رجاء الجداوي، روحت قابلتها وشافت شغلي، وقالت لي: روح ذاكر.. قلتلها انا بذاكر ومتفوق.. ردت لا.. ذاكر سينما ومسرح ومزيكا.. بص على فيترينات المحلات واعرف مصممين الأزياء واحفظ، كل ما تسافر احضر أي عرض أزياء وصوره.. سيبتلها شغلي ومشيت".





وأضاف بهيج حسين: "بعدها بفترة بافتح التليفزيون أول يوم رمضان عرض الجزء الـ ٣ من رأفت الهجان.. لقيت الفستان الي سيبته لها لابساه سلوي خطاب، كلمتها: مش عارف أقولك إيه.. ردت رجاء: بكره يطلبوك بالاسم".





واستطرد: "تمر السنين ونتقابل تاني في احتفالية قادرون باختلاف وتلبس هي من تصميمي وانا نازل من على المسرح ابوس إيدها وأقولها ربنا يخليكي تقولي ميرسي لأن بسببك أنا النهارده سمعت أحلى كلمة من الريس".









وتابع: "ونرجع تاني نتقابل من ٤ شهور معاها ومع داليا البحيري وهنادي مهنا وهبة الأباصيري ونتكلم بحماس عن عرض أزياء لكل الفنانين اللي بدأوا حياتهم من خلال الأزياء ونقرر إننا نعمله ونعلن فعلا عنه ولكن ربنا كان له كلمة تانية".







