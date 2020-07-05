وزير المالية يكشف أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون المساهمة التكافلية، بأن الهدف منه مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، في ظل ما تعانيه مصر من مشكلات بسبب أزمة فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.





وأكد أن الحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في ظل ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، بسبب فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه في آخر 3 أشهر وبسبب فيروس كورونا فقدنا 130 مليار من إيرادات الدولة، مشيرا إلى أنه كان مخططا زيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل.





وقال الوزير: "مفيش جنيه من هذا المبلغ سيذهب لخزانة العامة للدولة، وإنما سيكون لصالح صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما حدث في جائحة فيروس كورونا.