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أخبار العالم

تركيا تعترف بخسائر ضربة قاعدة الوطية في ليبيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اعترفت تركيا، اليوم الأحد، بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكريةفي ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وقالت مصادر عسكرية إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية.

وأكد مصدر، وفقًا للـ"عربية" نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرًا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.

وتسيطر مليشيات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي سابق للجيش الوطني الليبي منها.
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