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فن

سلاف فواخرجي ناعية رجاء الجداوي: رقيقة القلب والصوت والابتسامة

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:32 م
رجاء الجداوي، سلاف
رجاء الجداوي، سلاف فواخرجي
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محمد بدران

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها مع المرض بسبب إصابتها بفيروس كورونا.


ونشرت سلاف فواخرجي صورة لها برفقة الراحلة رجاء الجداوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: "رقيقة القلب والصوت والابتسامة، جميلة الشكل والروح ... كل الرجاء لك بمكان أفضل ورحمة أكبر 🙏🏻رجاء الجداوي سلاف فواخرجي"


ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.


يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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